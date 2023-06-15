Trabzonspor yeni sağ bekini buldu

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için yeni bir transfer iddiası Portekiz'den geldi.

Record gazetesi, Trabzonspor'un Wilson Manafa transferinde sona gelindiğini yazdı.

Porto ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Wilson Manafa, geçtiğimiz yıl Porto'da 10 maçta süre aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Wilson Manafa bu sezon Portekiz temsilcisinde 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Manafa'nın kariyerinde Portimonense, Varzim, Beira-Mar ve Anadia FC gibi takımlarda da forma giymişti. Porto, 2019 yılında Manafa için Portimonense'ye 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.