Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına 7 eksikle devam ediyor

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililerde 7 futbolcu antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor yeni sezon öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.00'da başlayan antrenman ile sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak koordinasyon çalışması ile başladı. Ardından ayak tenisi ile devam eden çalışmalar, penaltı atışları ile sona erdi. Antrenmana sol arka adelesinde spazm bulunan Stefano Denswil, üst adele spazmı olan Hüseyin Türkmen, sol dizinde sakatlık bulunan Fernandez, sakatlıkları devam eden Siopis ve sağ dizinden operasyon geçiren Orsic katılmadı. AEK ile yapılan hazırlık karşılaşmasında burnu kırılan Benkovic ise takımdan ayrı hafif tempolu koşu gerçekleştirdi. İzinli olan Hakan Yeşil ise antrenmanda yer almazken Trabzonspor, yarın 1461 Trabzon FK ile saat 17.00'de hazırlık karşılaşması yapacak.