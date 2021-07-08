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Spor

Trabzonspor yeni sezona Riva'da hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerde Anthony Nwakaeme ve Gervinho antrenmana katıldı.

AA8 Temmuz 2021 Perşembe 21:08 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:08
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, basına açık olarak gerçekleştirildi.

Koşuyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

İzinli olan Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik ile kalçasında ağrı bulunan Salih Kavrazlı, idmanda yer almadı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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