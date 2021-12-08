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Spor

Trabzonspor yeni transferi Jean Evrard Koussai'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

DHA8 Aralık 2021 Çarşamba 15:35 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:49
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Trabzonspor, Wuhan FC takımında forma giyen Jean Evrard Kouassi ile transfer görüşmesi yapıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine transfer edilecek.

Öet yandan bordo mavili kulübün, devre arasında 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor.

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