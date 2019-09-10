28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7694
  • 6,3718
  • 277.444
  • 101047
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor yenilmezlik serisini 210 güne çıkartmak istiyor

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra son 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan hanesine yazdırdı.

Yenilmezlik serisi 210 güne çıkacak

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında da kaybetmemesi halinde yenilmezlik serisini 210 güne taşıyacak.

Bordo-mavililer, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra hiç kaybetmedi.

Sahasında galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni yenmesi durumunda sahasında galip gelme serisini 7 maça çıkaracak.

Bordo-mavililer, Medical Park'ta oynadığı son 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılarak 18 puan elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken bu sezon da BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

(AA)

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Dünyanın en büyüğü: Uçak gemilerini imha edebiliyor!

Dünyanın en büyüğü: Uçak gemilerini imha edebiliyor!

Koalaların çılgın kavgası böyle görüntülendi

Koalaların çılgın kavgası böyle görüntülendi

Şaşırtan olay: Kenevir ekti, etrafına bubi tuzakları döşedi

Şaşırtan olay: Kenevir ekti, etrafına bubi tuzakları döşedi

Yıldırım: Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak

Yıldırım: Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Ev yapımı konservelerde tehlike: Bu varsa çöpe atın!

Ev yapımı konservelerde tehlike: Bu varsa çöpe atın!

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret için ilk adım

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret için ilk adım
 

POPÜLER HABERLER

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

'UFO'lar büyük deprem ve felaketlerin habercisi mi?

'UFO'lar büyük deprem ve felaketlerin habercisi mi?

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA