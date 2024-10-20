İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2024 Pazar / 17 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Spor

Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

AA20 Ekim 2024 Pazar 11:36 - Güncelleme:
Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürdü
ABONE OL

Bu sezon beraberlik serisi de yaşayarak 8 maçta 12 puan elde eden bordo-mavililer, buna karşın uzun süredir mağlup olmuyor. En son geçen sezon 4 Mayıs'ta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 169 gündür ligde yenilmedi.

Trabzonspor, geçen sezon 35. haftadaki Samsunspor maçının ardından oynadığı 3 maçı da galibiyetle kapattı, bu sezon da 8 hafta sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Bordo-mavili takım, böylelikle söz konusu dönemdeki 11 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

İÇ SAHADA 191 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Papara Park'ta ise 191 gündür mağlubiyet yaşamıyor.

En son geçen sezon 12 Nisan'da sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 32. haftada oynanan bu karşılaşmanın ardından sahasında 7 karşılamada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

YENİLGİSİZ GÜNEŞ

Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Bordo-mavililer, Şenol Güneş yönetiminde ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan kazandı.

İÇ SAHADA GOLCÜ

Trabzonspor, ligde 8 maç sonunda attığı 8 golün 7'sini iç sahada kaydetti.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında birer, Bellona Kayserispor maçında 2, TÜMOSAN Konyaspor maçında da 3 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, deplasmanda tek golü ise Atakaş Hatayspor maçında attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.