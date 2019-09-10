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Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürme peşinde

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor'a yenildikten sonra son 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Trabzonspor, Gençlerbirliği maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

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Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan hanesine yazdırdı.

Yenilmezlik serisi 210 güne çıkacak

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında da kaybetmemesi halinde yenilmezlik serisini 210 güne taşıyacak.

Bordo-mavililer, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra hiç kaybetmedi.

Sahasında galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni yenmesi durumunda sahasında galip gelme serisini 7 maça çıkaracak.

Bordo-mavililer, Medical Park'ta oynadığı son 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılarak 18 puan elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken bu sezon da BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

(AA)

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