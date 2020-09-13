Trabzonspor Yönetimi, kurullarla toplantı yaptı

IHA 13 Eylül 2020 Pazar 13:14 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 13:14

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Trabzonspor Sicil Kurulu Başkanvekili Hasan Basri Halisçelik, Trabzonspor Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun yer aldığı toplantıda gündemdeki konular, kulübün ekonomik, idari ve sportif yapısıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.