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Trabzonspor yönetimi şampiyonluk için kolları sıvadı

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyeti sonrasında transfer sinyali vermişti. Yönetim de çalışmalarına start verdi. Ağaoğlu ve ekibi, nabız yokladığı Ndiaye’nin kiralanması için temasları hızlandırdı. Transferdeki bir diğer aday Daniel Amartey için de maliyet araştırmasına başlandı.

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Avrupa Ligi’nde hiçbir iddiası kalmayan Trabzonspor, artık gözünü tamamen Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına çevirdi.
 
3-1’lik Krasnodar mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Ünal Karaman, “Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz. İlk yarıda hedeften kopmazsak, ikinci yarıda daha iyi bir Trabzonspor izleteceğimizi düşünüyorum” demiş ve transfer sinyali vermişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da tek hedef için kolları sıvadı.
 
Karaman ve öğrencileri, kalan 7 haftada yarışta kalmak için sahada mücadele verecek, Ağaoğlu ve ekibi de transferler için masada yoğun mesai harcayacak.
 
Dönmeye sıcak bakıyor
 
Önceliğini stoper ve orta saha hattına veren Fırtına’nın listesindeki ilk isim Badou Ndiaye. Daha önce ülkemizde Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Senegalli oyuncunun kiralanması için temaslar başladı. İngiltere Championship ekibi Stoke City’de forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.
 
Tam bir joker
 
Trabzonspor’un bir diğer peşinde olduğu isim ise Daniel Amartey. Karadeniz devi, İngiliz ekibi Leicester City’de fazla forma şansı bulamayan Ganalı oyuncu için de maliyet araştırmasına başladı. Karaman’ın, sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyu da takımında görmek istediğini, yönetime ilettiği öğrenildi.
 
Stoper için de arayışların sürdüğü belirtildi. 
 
(Fanatik)

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