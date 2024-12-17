Trabzonspor yönetiminden Bodrum maçı kararı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Bodrum FK'yı ağırlayacak.

Pazar günü 19.00'da oynanacak maç için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Bilet fiyatlarında indirime gidilmesi talimatını verdi.

Papara Park'ta oynanacak maçın biletleri 61 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın kararıyla, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günlerde, tüm haksızlıklara birlikte göğüs germek amacıyla 22 Aralık Pazar günü Papara Park'ta oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçı bilet fiyatlarında düzenlemeye gidilmiştir. Yapılan düzenleme ile Batı, Doğu, Fırtına, Güney ve Kuzey Kale Arkası bilet fiyatları 61 ₺ olarak güncellenmiştir." ifadeleri yer aldı.