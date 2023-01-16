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Spor

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ayrılığını açıkladı! Yeni adresi de belli oldu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Yusuf Erdoğan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ayrılığını açıkladı! Yeni adresi de belli oldu
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Yusuf Erdoğan'ın yeni adresi netleşti.

Bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan için Adana Demirspor'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Adana Demirspor, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin %50'sini Kulübümüze ödeyecektir."

ADANA DEMİRSPOR DA AÇIKLADI

Trabzonspor'un ardından Adana Demirspor da transferi açıkladı ve 30 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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