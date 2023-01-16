Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ayrılığını açıkladı! Yeni adresi de belli oldu

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Yusuf Erdoğan'ın yeni adresi netleşti.

Bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan için Adana Demirspor'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Adana Demirspor, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin %50'sini Kulübümüze ödeyecektir."

ADANA DEMİRSPOR DA AÇIKLADI

Trabzonspor'un ardından Adana Demirspor da transferi açıkladı ve 30 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.