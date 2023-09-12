Trabzonspor'a 20'lik orta saha

Trabzonspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"Genç futbolcu Süleyman Cebeci, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla düzenlenen törenle dört yıllık sözleşmeye imza attı.

Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kulübümüz altyapısı yetiştirdiği oyuncularla her zaman adından söz ettirmiştir. Süleyman da altyapımızdan çıkan önemli bir oyuncudur. Kendisi ile kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda yeni bir sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Süleyman'a başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de kulübümüz adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum"

Süleyman Cebeci ise kendisine duyulan güven nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Burası benim yuvam. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım. Yeni sözleşme imzalamanın mutluluğu içerisindeyim. Bana tekrar bu şansı veren başta Başkanımız Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza ve teknik heyetimize teşekkür ederim" dedi."