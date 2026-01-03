İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'a 3. Lig'den transfer: Adem Yeşilyurt
Spor

Trabzonspor'a 3. Lig'den transfer: Adem Yeşilyurt

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu genç yeteneği Adem Yeşilyurt'la Fenerbahçe de yakından ilgilenirken, Trabzonspor bu transferde sona yaklaştı.

IHA3 Ocak 2026 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Trabzonspor'a 3. Lig'den transfer: Adem Yeşilyurt
ABONE OL

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, son dönemdeki performansıyla birçok kulübün dikkatini çekti. .

Yurt içi ve yurt dışından pek çok takımın yeşil-kırmızılı kulüple temasa geçtiği genç oyuncu için en ciddi ilgiyi Süper Lig'in güçlü ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe gösterdi. Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından takip ederek kulüpten bilgi alırken, Trabzonspor ise daha hızlı hareket edip yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Trabzonspor yönetimi, para ve oyuncu paketinden oluşan bir teklif sundu. Karşıyaka cephesi teklife olumlu yaklaşsa da değerlendirmek için süre talep etti. Yeşil-kırmızılı yöneticilerin yapacakları toplantının ardından nihai kararı vermesi beklenirken, tarafların hafta içinde anlaşarak transferi resmiyete dökmesi öngörülüyor. Anlaşma sağlanması halinde Adem Yeşilyurt'un sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edeceği ifade edildi

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.