Trabzonspor'a 3. Lig'den transfer: Adem Yeşilyurt

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, son dönemdeki performansıyla birçok kulübün dikkatini çekti. .

Yurt içi ve yurt dışından pek çok takımın yeşil-kırmızılı kulüple temasa geçtiği genç oyuncu için en ciddi ilgiyi Süper Lig'in güçlü ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe gösterdi. Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından takip ederek kulüpten bilgi alırken, Trabzonspor ise daha hızlı hareket edip yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Trabzonspor yönetimi, para ve oyuncu paketinden oluşan bir teklif sundu. Karşıyaka cephesi teklife olumlu yaklaşsa da değerlendirmek için süre talep etti. Yeşil-kırmızılı yöneticilerin yapacakları toplantının ardından nihai kararı vermesi beklenirken, tarafların hafta içinde anlaşarak transferi resmiyete dökmesi öngörülüyor. Anlaşma sağlanması halinde Adem Yeşilyurt'un sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edeceği ifade edildi