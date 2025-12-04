İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Trabzonspor'a Andre Onana müjdesi

Trabzonspor, 21 Aralık'ta başlayacak olan Afrika Kupası'na kalecisi Andre Onana'yı göndermekten kurtuldu. Yıldız kaleci, Kamerun Milli Takımı'nın yeni çalıştırıcı David Pagou'nun açıkladığı listede de yer almadı. İşte detaylar...

Trabzonspor'a Andre Onana müjdesi
Kamerun Milli Takımı'nda Teknik Direktör Marc Brys'ın açıkladığı kadroda Onana yer almadı. Deneyimli eldiven için bu üzücü bir durum olsa da BordoMavililer, Onana'dan ayrılmayacağı için mutlu olmuştu. Sonrasında Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Brys'ı görevden aldığını açıkladı.

Bu karar Fırtına'da yeniden endişeye yol açtı. Yeni gelen teknik direktörün Onana'yı kadroya alıp almayacağı merak konusuydu. Brys'ın yerini alan David Pagou da turnuva için duyurduğu listede Bordo-Mavililer'in kalecisine yer ayırmadı. Bununla birlikte Trabzonspor için Afrika Kupası tehlikesi atlatılmış oldu. Öte yandan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar da Kamerun Milli Takımı'na davet edilmedi.

