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  • Trabzonspor'a Arseniy Batagov piyangosu! Beklenen bonservis belli oldu
Spor

Trabzonspor'a Arseniy Batagov piyangosu! Beklenen bonservis belli oldu

Trabzonspor'da forma giyen Arseniy Batagov'un talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinin radarında olan Batagov için bordo-mavililerin beklediği rakam belli oldu. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR5 Temmuz 2025 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Arseniy Batagov piyangosu! Beklenen bonservis belli oldu
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Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor'un genç yıldızı Arseniy Batagov, Avrupa kulüplerinin radarında.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna yoğun ilgi gösteriyor. İngiliz ekibi, teklifini 15 milyon euroya yükseltti. Karadeniz ekibi, başarılı savunmacı için 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 23 resmi maça çıkan Arseniy Batagov, 2 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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