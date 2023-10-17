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Spor

Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber!

Trabzonspor, Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

17 Ekim 2023 Salı 18:30 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber!
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Trabzonspor'dan Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" dedi.

  • sakat Bakasetas
  • Trabzonspor
  • Yunanistan-Hollanda karşılaşması

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