İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8135
  • EURO
    50,1742
  • ALTIN
    5954.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'a Batagov piyangosu: Bonservisi belli oldu
Spor

Trabzonspor'a Batagov piyangosu: Bonservisi belli oldu

Trabzonspor'un genç stoperi Arseniy Batagov, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Napoli'nin yakından takip ettiği Ukraynalı savunmacı için bordo-mavililer 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Akşam19 Aralık 2025 Cuma 08:14 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Batagov piyangosu: Bonservisi belli oldu
ABONE OL

Trabzonsporlu oyuncular, sergiledikleri performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Manchester United, Manchester City ve Bayern Münih'in radarına giren Christ Oulai'den sonra Arseniy Batagov da Napoli'nin listesine girdi. Ukraynalı savunmacının maçlarını yakından takip eden İtalyan ekibi, Ocak ayında Bordo-Mavililerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fırtına, genç yetenek için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi. 23 yaşındaki stoperin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor. Nottingham Forest, Lazio, Bologna, Benfi ca ve Crystal Palace da yetenekli savunmacının durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Bordo-Mavililer, 2024 yılının Ağustos ayında kadroya dahil edilen Batagov için Zorya Luhansk'e 1 milyon 830 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Başarılı savunmacı, bu sezon oynadığı 17 maçta 1485 dakika sahada kalmayı başardı. Bu süre zarfında skora 2 asistlik katkı sağlayan Batagov, Ukrayna Milli Takımı formasıyla da 3 maça çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.