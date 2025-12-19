Trabzonsporlu oyuncular, sergiledikleri performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Manchester United, Manchester City ve Bayern Münih'in radarına giren Christ Oulai'den sonra Arseniy Batagov da Napoli'nin listesine girdi. Ukraynalı savunmacının maçlarını yakından takip eden İtalyan ekibi, Ocak ayında Bordo-Mavililerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fırtına, genç yetenek için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi. 23 yaşındaki stoperin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor. Nottingham Forest, Lazio, Bologna, Benfi ca ve Crystal Palace da yetenekli savunmacının durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Bordo-Mavililer, 2024 yılının Ağustos ayında kadroya dahil edilen Batagov için Zorya Luhansk'e 1 milyon 830 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Başarılı savunmacı, bu sezon oynadığı 17 maçta 1485 dakika sahada kalmayı başardı. Bu süre zarfında skora 2 asistlik katkı sağlayan Batagov, Ukrayna Milli Takımı formasıyla da 3 maça çıktı.