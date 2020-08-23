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Spor

Trabzonspor'a Brezilyalı 10 numara: Gustavo Scarpa

Trabzonspor, Brezilya'nı Palmeiras takımının 10 numarası Gustavo Scarpa'nın transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor

23 Ağustos 2020 Pazar 10:21 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 10:21
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Trabzonspor transferde gözünü kararttı... Brezilya basınında Eto Guerra'nın haberine göre Karadeniz Fırtınası, Brezilya Ligi ekibi Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor.

Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Scarpa , 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Bu arada savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor.

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