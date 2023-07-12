Trabzonspor'a Bruno Petkovic transferinde beklenmedik rakip

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a transferde beklenmedik bir haber geldi.

Habere göre, İspanyol ekibinin yakın zamanda oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile temasa geçeceği ifade edildi.

Bordo mavili ekip de Hırvat forvetin transferi için uzun süredir uğraş veriyor.

BRUNO PETKOVİC KİMDİR?

Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.