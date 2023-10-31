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Spor

Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! İki isim de kadroda olamayacak

Trabzonspor'a Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi iki kötü haber geldi. Sakatlıkları bulunan Trezeguet ve Bakasetas'ın derbi mücadelesine yetişemeyeceği açıklandı.

31 Ekim 2023 Salı 16:26 - Güncelleme:
Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! İki isim de kadroda olamayacak
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Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Bordo mavili takımda, bu karşılaşma öncesi Fatih Karagümrük deplasmanında sakatlık yaşayan Trezeguet'ten kötü haber geldi.

Kuzey Anadolu'da yer alan habere göre; ayak bileğinde sıvı ve ödem tespit edilen Trezeguet, sarı lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek.

BAKASETAS DA YOK

Trabzonspor'da ayrıca, Anastasios Bakasetas'ın da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşayan Karadeniz temsilcisi, bu iki yıldızından yoksun derbiye çıkacak.

GÖZLER ABDÜLKADİR ÖMÜR VE ENİS BARDHİ'DE OLACAK

Takımın hücumdaki en önemli isimlerinden ikisinin yokluğunda gözler Abdulkadir Ömür ve Enis Bardhi'ye çevrildi. Abdullah Avcı iki oyuncusuyla da özel olarak ilgilenerek derbi mücadelesine hazırlıyor.

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