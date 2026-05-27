  • Trabzonspor'a dev gelir! 50 milyon euro'yu aşacak...
Süper Lig devi Trabzonspor, yaz transfer döneminde kasasını doldurabilir. Bordo mavililerin yükselen yıldızları için dev teklifler kapıda. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 18:59
Trabzonspor'da genç futbolcuları, performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekerken, Avrupa, Rusya ve Suudi kulüpleri de şimdiden kolları sıvadı.

Karadeniz ekibinde Christ Oulai, Mathias Lovik, Oleksandr Zubkov ve Felipe Augusto'ya Avrupa'dan ciddi ilgi olduğu öğrenildi. Yönetimin, bu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Christ Oulai ile Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Tottenham'ın yanı sıra Benfica da ilgileniyor.

Trabzonspor yönetiminin, genç oyuncu için yaklaşık 35 milyon euroluk bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

Felipe Augusto'ya ise Rus ekibi Zenit ile Portekiz temsilcisi Benfica'nın talip olduğu belirtildi. Bordo mavili yönetimin, Brezilyalı futbolcu için en az 20 milyon euroluk teklif beklediği kaydedildi.

Oleksandr Zubkov için de ayrılık ihtimali gündemde. Ukraynalı oyuncuya yaklaşık 6 milyon euroluk teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

