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Spor

Trabzonspor'a Edin Visca'dan kötü haber!

Trabzonspor, başarılı futbolcu Edin Visca'nın yapılan sağlık kontrollerinde sağ kasık bölgesindeki kasta zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:39 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Edin Visca'dan kötü haber!
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Trabzonspor, Boşnak futbolcusu Edin Visca'nın sağlık durumuyla alakalı bir açıklama yaptı. Bordo mavili ekip, Visca'nın sağ kasık bölgesindeki kasta zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

'Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça'nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.'

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