Trabzonspor'a Felipe Augusto piyangosu!

Rusya basınında yer alan haberlerde, Zenit'in Brezilyalı golcünün transferi için Trabzonspor ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.

Haberlerde Zenit'in Trabzonspor'a yaptığı teklifin 18 milyon euro sabit bedel ve bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesine ulaştığı ifade edildi. Bazı haberlerde ise bordo-mavili kulübün 22 yaşındaki forvetin sonraki satışından pay talebinde bulunduğu aktarıldı.

2.5 MİLYON EURO ALACAK

Felipe Augusto'nun Zenit'ten yıllık yaklaşık 2.5 milyon euro garanti ücret kazanacağı belirtildi. 22 yaşındaki forvetin sözleşmesinin 2031 yılına kadar devam edeceği de öne sürüldü.