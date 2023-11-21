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Spor

Trabzonspor'a Gineli orta saha!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekibin, Anderlecht forması giyen Amadou Diawara için girişimde bulunacağı iddia edildi.

Sabah21 Kasım 2023 Salı 14:31 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Gineli orta saha!
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Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

AMADOU DIAWARA İDDİASI

Fransız basınından Foot Mercato, Trabzonspor'un Amadou Diawara'nın peşine düştüğünü yazdı. Sezon başında Anderlecht kulübünden ayrılmak isteyen Gineli ön liberonun ismi o dönemde de gündeme gelmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon Belçika takımında 11 maça çıkan ancak istediği kadar süre alamamaktan dolayı şikayetçi olan 26 yaşındaki yıldızın Trabzonspor'un yanı sıra Fransa'dan da bazı takımlarla görüştüğünün yazıldığı haberde, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu iddia edildi. Transferin devre arasında bitmesi gündemde.

AMADOU DIAWARA KİMDİR?

Ülkesinde Sequence'de başladıktan sonra İtalya'nın San Marino ekibine geçti. 2015'te 600 bin euro'ya Bologna'ya giden 1.83 boyundaki orta saha, 2016'da 14.5 milyon euro'ya Napoli'ye imza attı. 2019'da bu kez 21 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Diawara, 2022'de de 1.89 milyon euro karşılığında Belçika ekibi Anderlecht'e gitti. 32 kez Gine Milli Takım forması giyen Diawara kariyeri boyunca 221 maça çıkarak 5 gol, 5 asist üretti. Gineli yıldız, daha önce İtalya'da Napoli ve Roma gibi dev takımlarda oynadı

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