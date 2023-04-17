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Spor

Trabzonspor'a Hırvat hoca! Görüşme yapılacak

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın, Andrea Pirlo ve Vincenzo Montella ile adı anılan bordo mavililer için bir isim daha ortaya çıktı. Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşecek.

Sabah17 Nisan 2023 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Hırvat hoca! Görüşme yapılacak
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Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcı arayışlarına devam ediyordu.

Karadeniz ekibinde Çağdaş Atan, Sergen Yalçın, Pirlo ve Montella'nın ardından sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Bordo-Mavili yönetim, son olarak Nenad Bjelica'yı gündemine aldı.

Trabzonspor Yönetimi, Dinamo Zagreb'in ardından NK Osijek'i çalıştıran ve Ağustos ayından bu yana boşta olan Nenad Bjelica ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.

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