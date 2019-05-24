Trabzonspor'a Hollanda'dan 19'luk golcü

Trabzonspor, Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm'den sonra üçüncü genç oyuncu transferini sonlandırmak üzere.

Bordo mavililer Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen ve aslen Trabzon kökenli olan gurbetçi oyuncu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için resmen girişimlere başladı.

Bu sezon Roterdam forması ile çıktığı 46 maçta 14 gol, 12 asistlik performans sergileyen Halil İbrahim Dervişoğlu, 19 yaşında ve 183 cm boyunda. Aslen Trabzonlu olan Halil İbrahim, uzun süredir yaz tatillerini de bu şehirde yapıyor. Genç futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu da eski futbolcu olarak dikkat çekiyor.

(Sabah)