Trabzonspor’a ikinci Viking

İKİNCİ yarıda daha güçlü bir Trabzonspor için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin yönetiminin orta sahaya takviye için aradığı ismin Norveçli Markus Henriksen olduğu öğrenildi. Bordo-Mavililer’in Henriksen tercihinde aynı ülkeden Sörloth’un performansından memnun kalmalarının da etkili olduğu belirtildi. Şu anda Hull City formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu 10 numara mevkisinde görev yaparken, ön libero ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Trabzonspor yönetimi sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bu oyuncuyu ucuz bir fiyata almanın planlarını yapıyor. Henriksen’i ikna için milli takımdan arkadaşı Sörloth da devreye girerken görüşmeler olumlu geçiyor.