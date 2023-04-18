Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı yeni hocayı Hırvatistan'da buldu ve İstanbul'a getirdi.

İSTANBUL'A GELDİ!

Son olarak Osijek'i çalıştıran Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, saat 00:30 sularında İstanbul Havalimanı'na THY'nin tarifeli uçağıyla iniş yaptı.

ANLAŞMA TAMAM

Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Çağdaş Atan, Andrea Pirlo gibi listesine dahil eden Trabzonspor, bu teknik adamlarda sonuç alamayınca rotasını Nenad Bjelica'ya çevirdi. Bordo-mavili kulüp teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı ve tecrübeli teknik adamı Türkiye'ye davet etti.

Bjelica, Salı günü başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak. Hırvat çalıştırıcı, evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günkü Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.