İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8819
  • EURO
    29,4338
  • ALTIN
    1718.64
  • BIST100
    8021.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'a iyi haber! Nicolas Pepe çalışmalara başladı
Spor

Trabzonspor'a iyi haber! Nicolas Pepe çalışmalara başladı

Trabzonspor'un, 28 yaşındaki genç forvet oyuncusu Nicolas Pepe, sakatlığın ardından saha çalışmalarına bugün başladı.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 17:16 - Güncelleme:
Trabzonspor'a iyi haber! Nicolas Pepe çalışmalara başladı
ABONE OL

Trabzonspor'un, Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, sakatlığının ardından saha çalışmalarına başladı.

Trabzonspor'un Premier Lig temsilcisi Arsenal'den yeni transferi Nicolas Pepe saha çalışmalarına başladı. Transferi sonrası yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu bugün gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.