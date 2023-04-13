Trabzonspor'a kötü haber! Abdülkadir Ömür ve Edin Visca...

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi bordo mavililer, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak, Edin Vişça'nın sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu tespit edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak tespit edilmiştir. Edin Vişca'nın da sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir." ifadeleri yer aldı.