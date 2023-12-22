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Spor

Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor, yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün durumu hakkında bir açıklama paylaştı. Bordo mavililer, Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiğini açıkladı.

22 Aralık 2023 Cuma 18:08 - Güncelleme:
Trabzonspor'a kötü haber!
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. İstanbulspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun son durumu hakkında kulüp doktorundan açıklama geldi.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir" dedi.

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