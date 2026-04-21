Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor için sürpriz bir iddia geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bordo-Mavililer, Genoa'nın Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak üzere...

Haberde Trabzonspor'un, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Karadeniz ekibinin Malinovskyi ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Genoa'nın 2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Marsilya'dan 7.70 milyon euroya kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu, bu sezon 31 resmi maçta forma giydi ve 6 gol-3 asistlik performans sergiledi.