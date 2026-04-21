İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8927
  • EURO
    52,8159
  • ALTIN
    6842.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Genoa forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'nin peşinde. İşte haberin detayları...

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 17:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor için sürpriz bir iddia geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bordo-Mavililer, Genoa'nın Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak üzere...

Haberde Trabzonspor'un, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Karadeniz ekibinin Malinovskyi ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Genoa'nın 2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Marsilya'dan 7.70 milyon euroya kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu, bu sezon 31 resmi maçta forma giydi ve 6 gol-3 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.