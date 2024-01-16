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Spor

Trabzonspor'a Miha Zajc önerisi

Fenerbahçe'de performansıyla beklentilerin altında kalan Miha Zajc, menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi.

Fanatik16 Ocak 2024 Salı 09:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Miha Zajc önerisi
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Yaklaşık 1.5 ay önce kasık fıtığı operasyonu geçiren Miha Zajc, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ancak Sloven futbolcunun Fenerbahçe'de beklediği süreyi bulması zor gözüküyor.

Öyle ki orta saha rotasyonuna yeni transfer Krunic de eklendi. Zajc'ın menajerinin takım arayışında olduğu iddia edilirken, tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a da önerildiği belirtildi.

Sezon başında adı Bordo-Mavili kulüple geçen Zajc konusunda Abdullah Avcı'nın raporuna ve elbette maliyet durumuna göre hareket edilecek.

Ancak Fırtına'nın orta saha noktasında daha öncelikli hedeflerinin bulunduğu da biliniyor.

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