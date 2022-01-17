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Spor

Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber

Nijeryalı yıldız, salı günü teste girecek fakat sonuç negatif olsa dahi takımla hiç idman yapmadığı için ertesi günkü Giresunspor maçında oynaması çok zor gözüküyor.

17 Ocak 2022 Pazartesi 08:28 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 08:28
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Bordo-Mavili takımda hastalık sebebiyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme, çarşamba günkü Giresunspor mücadelesinde kadroda olmayı çok istiyor. Salı günü hem Nwakaeme'nin hem de Siopis'in teste gireceği öğrenildi. Sonuçların negatif çıkması halinde iki futbolcunun da Giresunspor mücadelesine yetişme ihtimalleri var. Fakat böyle bir durumda dahi takımla hiç idman yapamadıkları için teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Nwakaeme'ye görev vermesi çok zor gözüküyor. Dolayısıyla Nijeryalı futbolcunun, pazar günü deplasmanda oynanacak kritik Galatasaray derbisinde oynaması hedefleniyor. Akyazı'daki Giresunspor maçında ise kanatta Abdülkadir Ömür-Yusuf Erdoğan ikilisinden birinin tercih edileceği öğrenildi.

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