Trabzonspor'a piyango vurdu! Felipe Augusto için 15 milyon euroluk teklif

Trabzonspor'un 21 yaşındaki Brezilyalı santrforu Felipe Augusto için transfer piyasasında hareketli bir gelişme yaşanıyor.

TransferFeed'in aktardığına göre, Suudi Arabistan'dan genç golcüye bonservis ve bonuslar dâhil 15 milyon euro seviyesinde bir teklif geldi. 2025 yazında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den 5 milyon alınan genç golcünün sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Oyuncunun Trabzonspor'daki mevcut piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon euro olduğu belirtiliyor. Karadeniz ekibi bu teklifi değerlendiriyor ve değerini bulursa satmak niyetinde. Oyuncu ise Trabzonspor'da kalmak istiyor. Trabzonspor yönetiminin, teklif üzerine alternatif golcü adaylarını da araştırmayı sürdürdüğü öğrenildi. 21 yaşındaki golcü bu sezon ligde 16 maçta şans bulup 8 gol attı.