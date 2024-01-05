Trabzonspor'a Premier Lig'den takviye

Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Transfer sezonunun resmen açılmasına kısa bir süre kala bordo mavililerde takıma yapılacak üst düzey takviyelerle ilgili yoğun bir çalışma başladı.

HEDEFTE PORTEKİZLİ YILDIZ VAR

Son olarak Everton forması giyen Andre Gomes, Fırtına'nın yaz döneminde olduğu gibi yeniden gündemine geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmek istediği oyuncunun İngiliz ekibindeki kontratı yazın sona eriyor.

Bu nedenle gelen teklifler hem oyuncu hem de kulüp tarafından değerlendirmeye alınmış durumda. Fırtına ise maliyet araştırmasında. Yapılacak olan görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak maliyete göre transferde yol haritası belirlenecek.

ANDRE GOMES KİMDİR

Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin önemli kulüplerinden Benfica'da adım attı. Burada 3 yıl boyunca başarılı performans sergiledi. Daha sonra İspanya'nın köklü takımlarından Valencia'ya transfer oldu ve bu kulüpte de önemli katkılar sağladı. Gösterdiği üstün performans, İspanyol devi Barcelona'nın dikkatini çekti ve Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona forması altında 2 sezon boyunca görev yaptı.

Yazın da gündeme gelen oyuncuyla ilgili Bordo-Mavili tarafın son derece istekli olduğu konuşuluyor.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 6 resmi maça çıkan Andre Gomes bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.