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Spor

Trabzonspor'a Sörloth müjdesi

PFDK taraftarından 2 maç ceza verilen Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. BB Erzurumspor maçında cezasını tamamlayan Norveçli golcü, Sivasspor maçında görev verilmesi halinde sahada olabilecek.

14 Şubat 2020 Cuma20:30 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 20:30

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Alexander Sorloth'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmşitir" ifadeleri yer aldı.

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