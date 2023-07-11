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Spor

Trabzonspor'a sürpriz öneri Andrea Belotti

Kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'a Andrea Belotti önerildi.

11 Temmuz 2023 Salı 01:59 - Güncelleme:
Trabzonspor'a sürpriz öneri Andrea Belotti
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Süper Lig'de transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ANDREA BELOTTI ÖNERİSİ

Bordo-mavililer, transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Trabzonspor'a Andrea Belotti önerildi.

Trabzonspor'un ise Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki santraforu öneren menajerden yetki belgesi istediği öğrenildi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Roma'ya geçen sezon Torino'dan transfer olan 29 yaşındaki futbolcunun Başkent ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

ROMA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Torino'nun ardından Roma'da aradığını bulamayan Belotti, Jose Mourinho'nun ekibinde 46 maçta sadece 4 kez gol sevinci yaşadı. (61 Saat)

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