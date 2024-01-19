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Spor

Trabzonspor'a sürpriz öneri! James Rodriguez için şartlar değerlendirilecek

Abdullah Avcı ile yeniden yükselişe geçen Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo mavili ekibe menajerler aracılığıyla sürpriz bir isim James Rodriguez tavsiye edildi. Karadeniz ekibi transfer için değerlendirmelere başladı. İşte detaylar...

Fanatik19 Ocak 2024 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Trabzonspor'a sürpriz öneri! James Rodriguez için şartlar değerlendirilecek
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Sao Paulo forması giyen James Rodriguez, Avrupa futboluna geri dönüşünü Türkiye ile gerçekleştirebilir.

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Yeniden eski günlerine dönmek isteyen ve Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele etmeyi hedefleyen Trabzonspor, transferde arayışlarını sürdürüyor. Birçok isimle temasta olan Karadeniz ekibine menajerlerin, James Rodriguez'i önerdiği öğrenildi.

Anastasios Bakasetas'ın, ülkesi Yunanistan'da Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a gitmesi için artık geri sayıma geçilirken, onun ayrılığı sonrası Bordo-Mavililer, 10 numara transferine de yoğunlaştı. İşte bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a, menajerler tarafından Rodriguez önerildi.

Geçen sezon Yunanistan ekibi Olympiakos ile yollarını ayırdıktan sonra Brezilya'nın önemli kulüplerinden Sao Paulo ile 2025'e kadar imza atan Rodriguez, burada şu ana kadar 14 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol attı ve 2 de asist yaptı.

ŞARTLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmaylarının, camiayı her anlamda heyecanlandıracak bir isim olan 32 yaşındaki süperstarın ekonomik şartlarını masaya yatırdıkları öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya, Avrupa'dan başka takımların da ilgisinin olduğu bildirildi.

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