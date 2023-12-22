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Spor

Trabzonspor'a sürpriz öneri: Younes Belhanda

Trabzonspor'a sürpriz bir isim önerildi. Menajerler tarafından Adana Demirspor'dan ayrılması beklenen Younes Belhanda, bordo mavili ekibe tavsiye edildi. Son karar teknik direktör Abdullah Avcı'nın olacak.

Fanatik22 Aralık 2023 Cuma 13:16 - Güncelleme:
Trabzonspor'a sürpriz öneri: Younes Belhanda
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Trabzonspor'da orta saha transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi; Younes Belhanda...

Devre arasında Adana Demirspor'dan ayrılması beklenen 33 yaşındaki yıldız, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildi.

Bu sezon 6'sı Konferans Ligi Elemesi olmak üzere 20 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarken; geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 30 karşılaşmada 12 kez ağları havalandırmış, 7 de gol pası vermişti.

ABDULLAH AVCI KARAR VERECEK

Belhanda konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre bordo-mavili yönetimin aksiyon alacağı öğrenildi.

TÜRKİYE KARİYERİ

Süper Lig'de 165 maç 2017'de 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olduktan sonra 2021'de Adana Demirspor'un yolunu tutan Belhanda, Süper Lig'de toplamda çıktığı 165 karşılaşmada 36 gol atarken, 30 da asist yaptı. Kariyerini Türkiye'de devam ettirmeyi planlayan Faslı futbolcunun en büyük dezavantajı ise agresif yapısı ve kart görmeye olan yatkınlığı.

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