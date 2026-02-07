İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'a taşlı saldırı! ''Failler emsal cezalar almalı''
Spor

Trabzonspor'a taşlı saldırı! ''Failler emsal cezalar almalı''

Trabzonspor, Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, saldırının organize olduğunu vurgulayarak sorumluların emsal cezalar almasını talep etti.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 19:29 - Güncelleme:
Trabzonspor'a taşlı saldırı! ''Failler emsal cezalar almalı''
ABONE OL

Trabzonspor, Samsunspor ile oynanacak maç öncesinde takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını duyurdu.

Bordo mavililerin geçen hafta oynadığı Antalyaspor maçı öncesinde de otobüslerine saldırı yapmıştı.

Trabzonspor'un açıklaması

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.

Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.

Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır.

Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.