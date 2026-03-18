Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden bordo mavililer milli ara öncesi hata yapmadı.

Trabzonspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 66'ncı dakikada Felipe Augusto kaydetti. Augusto'nun golünde asisti kaydeden isim ise Zubkov oldu.

Bu sonuçla birlikte bordo mavililer milli ara öncesi puanını 60'a yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Düşme hattında yer alan Eyüpspor ise haftayı 22 puanla kapattı.

Trabzonspor milli ara dönüşü kritik maçta lider Galatasaray'ı konuk edecek. Eyüpspor ise deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

OULAI DERBİDE YOK

Trabzonspor'da maçın 77'nci dakikasında sarı kart gören Christ Oulai cezalı duruma düştü. Genç futbolcu takımının Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

OYUNDAN ALINDI, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

83. dakikada oyundan alınan Oluai kenara geldiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Genç futbolcuyu teknik direktörü Fatih Tekke teselli etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Muçi, son çizgiye inip ortaladı. Bu futbolcunun ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yönelirken kaleci Monteiro son anda topu kornere tokatladı.

36. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Muçi ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe hareketlenen Nwaiwu boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

54. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Zubkov, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

58. dakikada sağ taraftan Radu'nun ortasına kale önünde iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Zubkov'un ortasına kale önünde dokunuşunu yapan Augusto, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada kaleci Felipe'nin hatalı pasında sağ tarafta topu alan Zubkov, pasını ceza yayındaki Onuachu'ya aktardı. Onuachu'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zubkov, arka direğe orta yaptı. Bu noktada Nwaiwu'nun yakın direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari (Talha Ülvan dk. 78), Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar (Taşkın İlter dk. 85), Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Denis Radu (Ismaila Manga dk. 85), Mateusz Legowski (Raux Yao dk. 78), Angel Torres, Metehan Altunbaş (Lenny Pintor dk. 56), Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Luccas Claro, Jerome Onguene, Arda Yavuz, Abdou Sy

Teknik Direktör: Atila Gerin

Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Mathias Lövik (Wagner Pina dk. 46), Oleksandr Zubkov (Anthony Nwakaeme dk. 89), Christ Oulai (Benjamin Bouchouari dk. 84), Jabol Folcarelli, Ernest Muçi, Umut Nayir (Felipe Augusto dk. 46), Paul Onuachu (Mustafa Eskihellaç dk. 84)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Felipe Augusto (dk. 66) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Metehan Altunbaş, Mateusz Legowski, Taşkın İlter (Eyüpspor), Christ Oulai (Trabzonspor)