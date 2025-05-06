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Spor

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşcak Trabzonspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi müjdeli bir haber geldi. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Uğurcan Çakır, Galatasaray maçı öncesi yapılan ilk antrenmanda çalışmalara başladı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 20:39 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi
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Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşcak Trabzonspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi müjdeli bir haber geldi. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Uğurcan Çakır, Galatasaray maçı öncesi yapılan ilk antrenmanda çalışmalara başladı.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyememiş ve bordo-mavililerde kaleyi Muhammet Taha Tepe korumuştu.

Süper Lig'in 35. haftasında haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor antrenmanında Uğurcan Çakır:

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