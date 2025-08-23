Orta saha takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Brezilya'nın Botafogo takımında forma giyen Jefferson Savarino'yu transfer listesine dahil etti. 28 yaşındaki Venezuelalı on numara, kanatlarda da görev yapabiliyor. Bu yönüyle teknik direktör Fatih Tekke'nin elini hücumda güçlendirmesi bekleniyor.

Ancak Bordo-Mavililer bu transferde yalnız değil. Fransız ekibi Olympik Lyon da başarılı oyuncuyla ilgileniyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Savarino, Venezuela Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında. Geride kalan sezonda kulübünde 33 karşılaşmada görev alan Venezuellalı, 2 bin 420 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 4 gol ve 6 asistlik skor katkısında bulundu. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Savarino, kariyerinde en büyük çıkışını ABD MLS ekiplerinden Real Salt Lake formasıyla yaptı. Burada 142 maçta 40 gol atıp 30 asist yapan Venezuelalı futbolcu, toplamda 70 gole doğrudan katkı verdi. Ardından Brezilya Serie A'nın yolunu tutmuştu.