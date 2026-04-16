  • Trabzonspor'a verilen cezalar onandı! Tahkim Kurulu kararı açıkladı
Trabzonspor'a verilen cezalar onandı! Tahkim Kurulu kararı açıkladı

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a PFDK tarafından verilen para cezalarını onadı. Bordo-mavili kulübe saha olayları, tezahürat ve anons sistemi gerekçeleriyle kesilen cezalar kesinleşti.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 22:26
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor'a verilen cezaları onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, bordo-mavili kulübe verilen taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılması sebebiyle 220 bin lira para cezasını onadı.

Kurul, ayrıca bordo-mavili oyuncu Boran Başkan'a verilen 40 bin liralık cezanın da onanmasına karar verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
