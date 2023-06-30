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Spor

Trabzonspor'a yeni Marek Hamsik!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yıldız oyuncu Marek Hamsik gibi kariyerli bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

Sabah30 Haziran 2023 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Trabzonspor'a yeni Marek Hamsik!
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Trabzonspor yönetim kurulu, Kurban Bayramı'na üst üste flaş transferleri sonuçlandırarak girdi. Önce Panathinaikos ile sözleşmesi biten Dimitrios Kourbelis, ardından Real Valladolid'den Joaquin Fernandez ve Southampton'ın sol açığı Mislav Orsic'te mutlu sona ulaşan bordo-mavili takım, taraftarını sevindirirken şimdi de forvet, orta saha ve stoper bölgesine takviyeler yapmak için kolları sıvadı.

ASIL TRANSFER ORTA SAHAYA!

Bordo-mavili yönetimin en sürpriz hamleyi orta sahaya yapabileceği ve hedeflenen projenin, "Marek Hamsik seviyesinde, takıma ağabeylik yapacak ve şampiyonluk mücadelesinde katkı sağlayacak" bir isim bulunması yönünde olduğu öğrenildi.

Başkan Ertuğrul Doğan, "O seviyede bir isim için kararlarımızı esnetebiliriz" ifadeleriyle yapılacak transferin sinyalini verdi.

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