Trabzonspor'a yeni sponsor
Trabzonspor, forma kol sponsorluğu için QNB Finansbank ile yıllık 1,9 milyon TL + KDV karşılığında anlaştı.
Trabzonspor, forma kol sponsorluğu için QNB Finansbank ile yıllık 1,9 milyon TL + KDV karşılığında anlaştı.
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