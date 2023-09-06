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Spor

Trabzonspor'a yıldız orta saha!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer, Berat Özdemir sonrası Toma Basic'i de transfer etmek istiyor.

6 Eylül 2023 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Trabzonspor'a yıldız orta saha!
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Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Serie A ekibinin yıldızını kadrosuna katmak isterken İtalya basınından sevindirici bir haber geldi. İtalyanlar, Fırtına'nın transfer etmek istediği yıldıza çok yaklaştığını ve imzaların atılmasının an meselesi olduğunu duyurdu.

BASIC'TE İMZA AN MESELESİ

Bu sezon yapılan transferlerle taraftarını memnun edemeyen Trabzonspor, girişimlerine devam ediyor. Karadeniz ekibi, son olarak rotasını İtalya'ya çevirdi. Buna göre Serie A ekiplerinden Lazio'nun formasını giyen Toma Basic, Bordo-Mavili formaya çok yakın. Çizme basınının önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Hırvat orta saha oyuncusunun, takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. 2021'den beri Lazio'da görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, 60 resmi maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 gol pası verdi.

BJELICA DA İSTİYOR

Yıldız oyuncu, bu sezon ise süre bulamayınca takımdan ayrılma kararı aldı. Avrupa'dan teklif bekleyen ancak transfer sezonunun kapanması nedeniyle takımdan ayrılamayan Basic için en ciddi teklifin Lazio'dan geldiği bildirildi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da Basic'i kadrosunda görmeyi istediği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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