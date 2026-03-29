Arnavutluk Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada Ernest Muçi'nin sakatlandığı ve oyuncunun tedavi için Türkiye'ye gittiğini açıkladı.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

"Ernest Muçi, bugünkü antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun kasında ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından Sylvinho, Muçi'nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncu, tedavisine devam etmek için bugün Türkiye'ye gitti."