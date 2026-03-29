İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5092
  • EURO
    51,2259
  • ALTIN
    6421.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'a yıldız oyuncudan kötü haber! Tedavi için İstanbul'a geldi
Trabzonspor'a yıldız oyuncudan kötü haber! Tedavi için İstanbul'a geldi

Ernest Muçi'nin sağ arka adalesinde ödem tespit edilirken, oyuncunun Ukrayna maçına yetişemeyeceği açıklandı. Arnavut futbolcu tedavisini sürdürmek için Türkiye'ye geldi.

29 Mart 2026 Pazar 23:44
ABONE OL

Arnavutluk Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada Ernest Muçi'nin sakatlandığı ve oyuncunun tedavi için Türkiye'ye gittiğini açıkladı.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

"Ernest Muçi, bugünkü antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun kasında ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından Sylvinho, Muçi'nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncu, tedavisine devam etmek için bugün Türkiye'ye gitti."

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.