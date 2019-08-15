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Trabzonspor'a Yunan rakip

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Trabzonspor'un rakibi, Yunanistan temsilcisi AEK oldu.

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Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan'ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

Feci kaza saniye saniye kamerada

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